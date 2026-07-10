Била собаку ногами на глазах у ребенка: полиция проводит проверку в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животным в Немышлянском районе.

Накануне в Telegram-каналах Харькова появилось видео, где женщина бьет собаку ногами в присутствии ребенка. В посте отмечалось, что инцидент произошел на улице Единства.

Видео: Telegram-канал “Труха Харків”

Полицейские говорят: уже начали проверку и установили местонахождение владелицы животного. Также копы опросили свидетелей, в том числе автора видео.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы с конфискацией животных. Следственные действия продолжаются.

В полиции просят жителей сообщать обо всех известных фактах жестокого обращения с животными.

«Лишь своевременное информирование правоохранителей, предоставление показаний, фото-, видеоматериалов и других доказательств помогает оперативно реагировать на такие правонарушения, устанавливать виновных лиц и обеспечивать их привлечение к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что группа подростков жестоко издевалась над котом Феникса в Харькове, по результатам проверки полиции не подтвердилась. Правоохранители провели следственные действия и опросили свидетелей, опровергнув начальную версию событий, сообщили в КП «Центр обращения с животными».