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Била собаку ногами на глазах у ребенка: полиция проводит проверку в Харькове

Общество 16:17   10.07.2026
Виктория Яковенко
Била собаку ногами на глазах у ребенка: полиция проводит проверку в Харькове Скриншот

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животным в Немышлянском районе.

Накануне в Telegram-каналах Харькова появилось видео, где женщина бьет собаку ногами в присутствии ребенка. В посте отмечалось, что инцидент произошел на улице Единства.

Видео: Telegram-канал “Труха Харків”

Полицейские говорят: уже начали проверку и установили местонахождение владелицы животного. Также копы опросили свидетелей, в том числе автора видео.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы с конфискацией животных. Следственные действия продолжаются.

В полиции просят жителей сообщать обо всех известных фактах жестокого обращения с животными.

«Лишь своевременное информирование правоохранителей, предоставление показаний, фото-, видеоматериалов и других доказательств помогает оперативно реагировать на такие правонарушения, устанавливать виновных лиц и обеспечивать их привлечение к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о том, что группа подростков жестоко издевалась над котом Феникса в Харькове, по результатам проверки полиции не подтвердилась. Правоохранители провели следственные действия и опросили свидетелей, опровергнув начальную версию событий, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животным в Немышлянском районе.".