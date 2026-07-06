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Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку

Происшествия 21:11   06.07.2026
Елена Нагорная
Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку

Жительница села Малая Рогань обвинила в гибели любимицы Ляли своих соседей. Она заявила, что они умышленно натравили на её собаку своих алабая и стаффордширских терьеров. Правоохранители проверяют эту информацию.

«Умышленное убийство животного, совершённое с особой жестокостью. Это не был несчастный случай или просто драка животных, — утверждает владелица. — Это была спланированная, хладнокровная и мучительная казнь, которую устроила группа из трёх человек. После того как они забрали её жизнь, у них хватило жестокости и наглого цинизма, чтобы позвонить и спокойно сказать: „Заберите тело своей дворняги, мы её убили“».

Со ссылкой на свидетеля женщина рассказала, что Лялю якобы умышленно закрыли в вольере, чтобы лишить шанса убежать, после чего в ловушку запустили трёх бойцовских собак — алабая и стаффордширских терьеров — и натравили их командами «души» и «кусай».

«Трое взрослых людей просто стояли и хладнокровно смотрели, как разрывают маленькое, беспомощное живое существо. Я хочу, чтобы виновные ответили по закону за умышленное убийство животного, совершённое с особой жестокостью группой лиц. Пожалуйста, помогите распространить эту правду!» — написала владелица.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали, что проверяют сообщение от жительницы Малой Рогани от 3 июля. По словам заявительницы, соседи нанесли телесные повреждения её домашнему животному, в результате чего оно погибло.

«На место происшествия выезжал экипаж полиции. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия для установления обстоятельств происшествия, опрашиваются участники и возможные свидетели произошедшего, устанавливаются все фактические обстоятельства. Ситуация находится под контролем, об установленных обстоятельствах будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.

Как сообщала МГ «Объектив», у жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители изъяли собак. Женщина годами держала четверолапых в заваленном мусором жилье, морила их голодом и использовала для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора». В ходе проверки в квартире обнаружили трупы погибших животных. Все изъятые собаки — в ужасном состоянии.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница села Малая Рогань обвинила в гибели любимицы Ляли своих соседей. Она заявила, что они умышленно натравили на её собаку своих алабая и стаффордширских терьеров.".