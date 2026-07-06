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Ураган на Дергачевщине: упали деревья, пропал свет, проблемы с интернетом

Общество 16:44   06.07.2026
Виктория Яковенко
Ураган на Дергачевщине: упали деревья, пропал свет, проблемы с интернетом Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что на территории громады прошел ураган. В населенных пунктах зафиксировано падение деревьев и обрывы линий электропередач.

«По причине повреждения электросетей в части населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение, а также могут возникать перебои с доступом к сети интернет. Энергетики и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Специалисты расчищают поваленные деревья, устраняют повреждения электросетей и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и связь», — пишет Задоренко.

Он призвал жителей быть осторожными, не приближаться к оборванным электропроводам, не парковать авто поблизости поврежденных деревьев и по возможности воздержаться от передвижения по участкам, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 июля. По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, до конца суток в регионе ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Объявили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что на территории громады прошел ураган. В населенных пунктах зафиксировано падение деревьев и обрывы линий электропередач.".