Буревій на Дергачівщині: впали дерева, зникло світло, проблеми з інтернетом

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що на території громади пройшов буревій. У населених пунктах зафіксовано падіння дерев та обриви ліній електропередач.

«Через пошкодження електромереж у частині населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання, а також можуть виникати перебої з доступом до мережі інтернет. Енергетики та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Фахівці розчищають повалені дерева, усувають пошкодження електромереж та докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання й зв’язок», – пише Задоренко.

Він закликав жителів бути обережними, не наближатися до обірваних електропроводів, не паркувати автопоблизу пошкоджених дерев та за можливості утриматися від пересування ділянками, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 6 липня. За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, до кінця доби у регіоні очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Оголосили I рівень небезпечності, жовтий.