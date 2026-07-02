Відключень світла 3 липня не прогнозують – Укренерго

НЕК “Укренерго” повідомило, що 3 липня в Україні може пройти без графіків погодинних відключень електрики.

“Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження споживання не планується. Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години“, – поінформувала пресслужба компанії.

Нагадаємо, у перші дні липня на Харківщині вводили графіки погодинних відключень електрики. Вони діяли з 17:00 до 22:00. Повернення графіків пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах і на підприємствах. Громадян просять перенести активне енергоспоживання (тобто включати ті ж самі кондиціонери, бойлери та пральні машинки) на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.