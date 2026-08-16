Live

Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState

Фронт 17:51   16.08.2026
Оксана Горун
Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState Ілюстрація: мапа DeepState

Аналітики DeepState відзначили на мапі просування армії РФ на лівому березі Осколу – біля Курилівки в бік Куп’янська-Вузлового.

Карту змінили 16 серпня. У цьому районі російська армія довго намагається “розрізати” лівобережний плацдарм Сил оборони.

“Основні зусилля російське командування концентрує в напрямку Піщане – Куп’янськ-Вузловий, з метою “розрізати” плацдарм на дві частини (північну і південну) і в подальшому ліквідувати їх по черзі, починаючи з північної (східна частина м. Куп’янськ – “Заоскілля”)”, – інформував про ситуацію в цьому районі воєнний оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.

Читайте також: ШІ допоміг росіянам “закріпитися в Осколі” на Харківщині – ISW (відео)

Автор: Оксана Горун

Популярно

Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео)
Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео)
16.08.2026, 21:26
Дрон ударив по Харкову ввечері 16 серпня: що відомо
Дрон ударив по Харкову ввечері 16 серпня: що відомо
16.08.2026, 20:15
Бійка з ТЦК сталася в Харкові – поліція розбирається (відео)
Бійка з ТЦК сталася в Харкові – поліція розбирається (відео)
16.08.2026, 18:25
Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео)
Командир штурмової роти врятував поранених під прицілом FPV (відео)
16.08.2026, 18:46
Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState
Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState
16.08.2026, 17:51
Попереду – два дні спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
Попереду – два дні спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня
16.08.2026, 19:35

Новини за темою:

15.08.2026
“Колись вирувало життя”: воїни показали, який вигляд зараз має Куп’янськ
14.08.2026
Прокуратура підозрює екс-поліцейську у роботі на ворога – що відомо
11.08.2026
Армія РФ просунулась на Харківщині, заявляє DeepState
07.08.2026
Підвищення Беседіна: Кабмін погодив його на посаду заступника Синєгубова
05.08.2026
Росіяни продовжують забігати в Куп’янськ: у ЗСУ пояснили, як так вийшло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 17:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState відзначили на мапі просування армії РФ на лівому березі Осколу – біля Курилівки в бік Куп’янська-Вузлового".