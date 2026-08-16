Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState

Аналітики DeepState відзначили на мапі просування армії РФ на лівому березі Осколу – біля Курилівки в бік Куп’янська-Вузлового.

Карту змінили 16 серпня. У цьому районі російська армія довго намагається “розрізати” лівобережний плацдарм Сил оборони.

“Основні зусилля російське командування концентрує в напрямку Піщане – Куп’янськ-Вузловий, з метою “розрізати” плацдарм на дві частини (північну і південну) і в подальшому ліквідувати їх по черзі, починаючи з північної (східна частина м. Куп’янськ – “Заоскілля”)”, – інформував про ситуацію в цьому районі воєнний оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.