Експеримент запровадили на Харківщині, щоб з’єднати Лозову зі Львовом і Києвом

Пасажири з Лозової мають автобусний трансфер до поїздів у напрямку до Львова і Києва.

Сьогодні запустили потяги Лозова-Київ і Лозова-Львів, розповів МГ «Об’єктив» Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

«З Лозової коштом Укрзалізниці возитимуть пасажирів автобусами до поїздів, і це входитиме у вартість квитка. Я із заступником міністра спілкуюсь безпосередньо, ми відпрацювали за 10 днів дорожню карту з цього питання. І як експеримент зараз відпрацьовуємо вже практично. До речі, прямо з Лозової до Львова чи до Києва квиток коштуватиме близько 500 гривень», – зазначив Сергій Зеленський.

Нагадаємо, 17 вересня низку електричок, що сполучають Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасувала «Укрзалізниця». А 21 вересня росіяни вкотре атакували Лозову та громаду, вдарили по вокзалу. Розв’язання проблеми офіційних автобусних маршрутів, які мали б замінити електрички, застрягло в міністерстві.

Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда+автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у додатку залізничного відомства.