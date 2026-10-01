Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

Експеримент запровадили на Харківщині, щоб з’єднати Лозову зі Львовом і Києвом

Суспільство 14:53   01.10.2026
Оксана Якушко
Експеримент запровадили на Харківщині, щоб з’єднати Лозову зі Львовом і Києвом Фото: Укрзалізниця

Пасажири з Лозової мають автобусний трансфер до поїздів у напрямку до Львова і Києва.

Сьогодні запустили потяги Лозова-Київ і Лозова-Львів, розповів МГ «Об’єктив» Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

«З Лозової коштом Укрзалізниці возитимуть пасажирів автобусами до поїздів, і це входитиме у вартість квитка. Я із заступником міністра спілкуюсь безпосередньо, ми відпрацювали за 10 днів дорожню карту з цього питання. І як експеримент зараз відпрацьовуємо вже практично. До речі, прямо з Лозової до Львова чи до Києва квиток коштуватиме близько 500 гривень», – зазначив Сергій Зеленський.

Нагадаємо, 17 вересня низку електричок, що сполучають Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасувала «Укрзалізниця». А 21 вересня росіяни вкотре атакували Лозову та громаду, вдарили по вокзалу. Розв’язання проблеми офіційних автобусних маршрутів, які мали б замінити електрички, застрягло в міністерстві.

Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда+автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у додатку залізничного відомства.

Читайте також: «На великій швидкості проскакують у Дергачі» — як люди вибираються з Золочева

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 1 жовтня: удар, порушення мовного закону
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удар, порушення мовного закону
01.10.2026, 15:24
Потяги знову ходитимуть через Лозову: як убезпечили пасажирів
Потяги знову ходитимуть через Лозову: як убезпечили пасажирів
30.09.2026, 18:39
Де найчастіше порушують мовний закон: Харківщина – у трійці лідерів
Де найчастіше порушують мовний закон: Харківщина – у трійці лідерів
01.10.2026, 13:13
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
01.10.2026, 12:35
У “Харківських теплових мережах” – новий керівник: хто очолив КП
У “Харківських теплових мережах” – новий керівник: хто очолив КП
01.10.2026, 13:51
Відразу у трьох районах Харкова сьогодні не буде газу
Відразу у трьох районах Харкова сьогодні не буде газу
01.10.2026, 10:16

Новини за темою:

30.09.2026
Потяги знову ходитимуть через Лозову: як убезпечили пасажирів
30.09.2026
Знову важка ніч у Києві: двоє загиблих та низка пожеж (фото, відео)
30.09.2026
Новини Харкова — головне 30 вересня: удар по ТЦ, викрадення на Купʼянщині
29.09.2026
“На великій швидкості проскакують у Дергачі” – як люди вибираються з Золочева
29.09.2026
Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Експеримент запровадили на Харківщині, щоб з’єднати Лозову зі Львовом і Києвом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 14:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пасажири з Лозової мають автобусний трансфер до поїздів у напрямку до Львова і Києва.".