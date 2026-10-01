Більше 20 будинків пошкодив ворог в Ізюмі – по місту били КАБами

Вранці 1 жовтня у пресслужбі Ізюмської МВА поінформували, що близько 05:15 росіяни випустили КАБи по місту. Внаслідок “прильотів” пошкоджені десятки будинків та недіюче підприємство. Також відомо про потерпілого.

Так уранці авіабомби атакували мікрорайон Нафтовик.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків, легковий автомобіль та будівлі недіючого підприємства”, – уточнили у пресслужбі.

Відомо, що внаслідок удару постраждала одна людина. Проте, інформація про всі наслідки ударів ще встановлюється.