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Більше 20 будинків пошкодив ворог в Ізюмі – по місту били КАБами

Події 07:27   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше 20 будинків пошкодив ворог в Ізюмі – по місту били КАБами

Вранці 1 жовтня у пресслужбі Ізюмської МВА поінформували, що близько 05:15 росіяни випустили КАБи по місту. Внаслідок “прильотів” пошкоджені десятки будинків та недіюче підприємство. Також відомо про потерпілого.

Так уранці авіабомби атакували мікрорайон Нафтовик.

Обстріл Ізюму 1 жовтня

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків, легковий автомобіль та будівлі недіючого підприємства”, – уточнили у пресслужбі.

Обстріл Ізюму 1 жовтня

Відомо, що внаслідок удару постраждала одна людина. Проте, інформація про всі наслідки ударів ще встановлюється.

Читайте також: Новини Харкова — головне 1 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 07:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 жовтня у пресслужбі Ізюмської МВА поінформували, що близько 05:15 росіяни випустили КАБи по місту.".