Новини Харкова — головне 1 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

КАБи та безпілотники летіли вночі на Харківську область

Відносно спокійно пройшла ніч 1 жовтня у Харкові та області. Близько 02:00 моніторингові ТГ-канали писали про FPV-дрони в північній частині області, зокрема, під загрозою опинилися Дергачі. О 02:22 пролунав відбій. А о 03:37 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБ.

Після чого о 04:38 дали відбій тривоги. Вже вранці, о 04:49, захисники неба знову повідомили про авіабомби, які летіли на Харківську область. А о 06:00 монітори зафіксували ударний БпЛА. Після того, як він долетів до центру Харкова – безпілотник локаційно перестав відстежуватись.