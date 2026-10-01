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Генштаб: СОУ відбили 15 штурмів ворога на Харківщині за добу

Україна 08:04   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: СОУ відбили 15 штурмів ворога на Харківщині за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби в Харківській області зафіксували 15 боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова росіяни намагалися прорватися 13 разів біля Графського, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ворога в районі Новоплатонівки та Куп’янська.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 22 ракетних та 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7650 дронів-камікадзе та здійснили 2656 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області зафіксували 15 боїв, передає Генштаб ЗСУ.".