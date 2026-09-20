“До кінця війни – я точно в Харкові”: які політичні плани Терехова

Виїжджати з Харкова та працювати в органах центральної влади поки що не планує. Принаймні – до закінчення війни залишатиметься на посаді міського голови, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна.

Терехов упевнений: вважатися політиком національного рівня цілком можна і залишаючись водночас лідером Харкова.

“Дуже хотів би, щоб люди, які працюють “на землі”, ставали політиками національного рівня – тоді країні буде легше відновлюватись. Управлінці, які щодня працюють з потребами людей, бізнесу, вирішують проблеми інфраструктури та енергетики мають необхідні компетенції, досвід, бачення пріоритетів розвитку. Вони краще відчувають, що потрібно людям. А кого в кінцевому рахунку оберуть виборці – побачимо. Переконаний, що люди все бачать і зроблять свій усвідомлений вибір. Адже, у кінцевому рахунку, це і є демократія”, – вважає Терехов.

Він також відповів на запитання журналістів щодо зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відразу після звільнення колишньої прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Терехов зазначив: обговорювали чимало важливих тем, в тому числі – і державні справи. Зустріч, за його словами, була продуктивною та важливою. Проте мер не став відповідати – чи отримував від глави держави якісь пропозиції. А на запитання, чи працюватиме на нових посадах в органах центральної влади, відповів так:

“До кінця війни – я точно в Харкові. Це зафіксуйте”, – наголосив Терехов.