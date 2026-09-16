Сьогодні 16 вересня 2026: яке свято та день в історії

16 вересня – День Лозової. У цей день 681 року Вселенський собор визнав єретиком і посмертно піддав анатемі Папу Римського Гонорія I. У 1658-му гетьман Виговський підписав Гадяцький договір із Річчю Посполитою. У 1810-му незалежність проголосила Мексика. У 1930-му Польський уряд почав пацифікацію на Галичині. У 1975-му Папуа — Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. У 1987-му підписали Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. У 1998-му в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі”. У 2000-му зник журналіст Георгій Гонгадзе. У 2022-му “Kraken” заявив про форсування Осколу та звільнення лівобережної частини Куп’янська. У 2024-му в Харкові розпочалася масштабна лісова пожежа, яка повністю знищила залишки бору на Журавлівці.

Свята та пам’ятні дати 16 вересня

16 вересня в Україні – День міста Лозова в Харківській області.

У світі – Міжнародний день охорони озонового шару.

Також сьогодні: Міжнародний день інтервенційної кардіології, День батьків, які працюють; Всесвітній день барбера, Міжнародний день ідентифікації, День Play-Doh (маси для ліплення), Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня, стартує Європейський тиждень мобільності.

16 вересня в історії

16 вересня 681 року Шостий Вселенський собор у Константинополі остаточно засудив за єресь папу Гонорія I — через понад 40 років після його смерті. Папу піддали анатемі через звинувачення у підтримці монотелітства (єретичного вчення про те, що Ісус Христос, маючи дві природи – божественну та людську, – мав лише одну волю).

Вселенський собор імператор Костянтин IV Погонат скликав саме для вирішення суперечок, що виникли між християнами Сходу та Заходу через монотелітство. Церковні діячі засідали з 7 листопада 680 року. Протягом року вони, зокрема, розбирали листи Гонорію та інших видатних прихильників монотелітства. Рішення піддати анатемі папу було дуже непростим для церкви, адже ставило під сумнів непогрішність Святого Престолу. Зрештою посмертне засудження Гонорія справді стало одним із головних аргументів у багатовіковій дискусії про папську непогрішність.

“Труднощі виникли, коли після Великої Західної схизми (розколу в церкві, коли одночасно існувало кілька Пап Римських – Ред.) почали сумніватися в папській непогрішності. Протестантизм і галліканізм здійснили енергійні нападки на нещасного папу, і під час Ватиканського Собору (уже в ХІХ столітті – Ред.) Гонорій фігурував у кожній брошурі та кожній промові на церковні теми. Це питання не лише обговорювалося в численних монографіях, але й розглядалося істориками та теологами, а також відомими полеміками”, — зазначає Католицька енциклопедія.

16 вересня 1658 року гетьман України Іван Виговський уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір. Докладніше.

16 вересня 1810 року Мексика проголосила незалежність від Іспанії. Докладніше.

16 вересня 1930 року польський уряд розпочав пацифікацію (“умиротворення”) українців у Східній Галичині. Докладніше.

16 вересня 1975 року Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. Докладніше.

16 вересня 1987 року країни світу підписали один із найдієвіших міжнародних договорів – Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Докладніше.

16 вересня 1998 року в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі” за романом Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Докладніше.

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16 вересня 2000 року востаннє бачили журналіста та засновника інтернет-видання “Українська правда” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

16 вересня 2002 року розпочалася активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!” Докладніше.

16 вересня 2022 року командир батальйону “Азов” у складі спецпідрозділу ГУР “Kraken” Сергій Величко (“Чилі”) заявив про форсування річки Оскіл та звільнення лівобережної частини Куп’янська.

16 вересня 2024 року розпочалася масштабна лісова пожежа в Харкові, яка повністю знищила залишки бору на Журавлівці. Докладніше.

Церковне свято 16 вересня

16 вересня вшановують пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної. Докладніше.

Народні прикмети

Сухий і теплий день – до пізньої зими без сильних морозів.

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися, злитися, заздрити та пліткувати.

Невдалий день для того, щоб починати нову справу.