У Генштабі розповіли, де на Харківщині було напруженіше

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв на двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Козачої Лопані, Стариці та Волохівки.

На Куп’янському – СОУ відбили вісім штурмів окупантів біля Радьківки, Тищенківки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 262 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час яких скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10368 дронів-камікадзе та здійснили 2839 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – написали у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян: