Обстріли Ізюмщини продовжуються другий день: вже 13 постраждалих

Про наслідки обстрілів Ізюмщини повідомили вранці 15 вересня в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок атак постраждали 13 людей, також загинув чоловік.

Обстріли розпочалися ще напередодні, 14 вересня, близько 20:00 – тоді Ізюм опинився під обстрілом РСЗВ. Загинув 26-річний чоловік. Ще десять людей постраждали, серед них четверо дітей. Наймолодшій – рік та вісім місяців.

“Того ж дня орієнтовно о 21:50 окупанти, попередньо, завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами по Ізюму. Пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків та лінію електропередач. Чоловік отримав поранення, 81-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес”, – уточнили у прокуратурі.

Вночі 15 вересня обстріли продовжилися. О 03:15 ворог випустив КАБ по селу Капитолівка. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджені три будинки.

“Орієнтовно о 03:30 під ударом знову опинився Ізюм. Попередньо, російська армія застосувала КАБ. Пошкоджено домоволодіння, 77-річний чоловік отримав поранення”, – додали правоохоронці.