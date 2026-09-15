Ракети долетіли до Таганрога, у Сизрані пожежа на НПЗ: деталі атаки

Волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко розповів про атаки ЗСУ на великий НПЗ у Самарській області. Також, за його інформацією, ракети долетіли до науково-технічного комплексу в Таганрозі, де ремонтують та модернізують військові літаки. Крім того, пошкоджений склад Ozon.

Стерненко повідомив, що СОУ вдарили по Сирзранському НПЗ у Самарській області. Щорічно завод може переробляти майже дев’ять мільйонів тонн нафти.

“У Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу ім. Бєрієва, де окупанти ремонтують та модернізують військові літаки. Також губернатор заявив про пошкодження складу Ozon”, – передає Стерненко.

Відео: Exilenova+

Крім цього, “дивні вибухи” лунали на заводі АТ “Себряковцемент”.

Відео: Exilenova+