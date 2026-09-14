Україна та РФ не битимуть по енергетиці? Зеленський відповів на слова Трампа

Україна готова утримуватися від ударів по російській критичній інфраструктурі, якщо партнери зможуть гарантувати аналогічну відмову від атак з боку РФ, однак наразі Київ не бачить реального бажання Москви дотримуватися домовленостей. Так президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про начебто досягнуту згоду між сторонами не бити по енергетичних об’єктах.

Раніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що зростання світових цін на дизельне пальне спричинене війною в Україні, і стверджував, ніби Київ і Москва вже погодилися взаємно припинити обстріли енергетики.

Зеленський у своєму телеграм-каналі наголосив, що Україна раніше сама пропонувала партнерам забезпечити домовленість, яка зупинить нищення цивільної інфраструктури, продовольчих складів та логістики. Проте головним питанням залишаються реальні гарантії виконання цих умов росіянами.

«Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів. Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої «вибори» й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю», — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що щодня мішенями російських атак стають об’єкти енергетики, портова інфраструктура, а також склади з продовольством і фармацевтикою. За його словами, деескалаційний крок щодо захисту критичних об’єктів може стати першим кроком до миру, тому Україна очікує від міжнародних партнерів конкретики.

Нагадаємо, 8 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що російські війська розпочали системні удари по енергетичній інфраструктурі Харківщини, не чекаючи початку опалювального сезону. Супротивник змінює тактику, використовує різні типи озброєння та повторно атакує об’єкти.