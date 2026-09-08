Росія атакувала телеканал нацмарафону у прямому етері – Зеленський

Російська армія завдала удару дроном по будівлі телеканалу “Ми – Україна”, є поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу “Ми – Україна” телемарафону “Єдині новини”. Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в етері. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися”, — написав президент.

Він назвав подію “новою сторінкою російської деградації” та висловив упевненість, що на цю подію має бути реакція Європи та всього світу.

Нагадаємо, вночі 8 вересня російська армія масовано атакувала Київ – ракетами та дронами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих унаслідок цих ударів. Також повітряну тривогу червоного рівня в Києві оголошували 8 вересня вдень, працювала ППО. Відомо про удар по складах у Шевченківському районі столиці, там гасять пожежу.