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Росія атакувала телеканал нацмарафону у прямому етері – Зеленський

Події 13:02   08.09.2026
Оксана Горун
Росія атакувала телеканал нацмарафону у прямому етері – Зеленський Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Російська армія завдала удару дроном по будівлі телеканалу “Ми – Україна”, є поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу “Ми – Україна” телемарафону “Єдині новини”. Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в етері. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися”, — написав президент.

приліт по телеканалу "Ми - Україна" у Києві
Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Він назвав подію “новою сторінкою російської деградації” та висловив упевненість, що на цю подію має бути реакція Європи та всього світу.

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Нагадаємо, вночі 8 вересня російська армія масовано атакувала Київ – ракетами та дронами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих унаслідок цих ударів. Також повітряну тривогу червоного рівня в Києві оголошували 8 вересня вдень, працювала ППО. Відомо про удар по складах у Шевченківському районі столиці, там гасять пожежу.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 13:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія завдала удару дроном по будівлі телеканалу “Ми – Україна”, є поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський".