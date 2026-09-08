Терехов: Прилетіло у двір багатоповерхівки в Харкові (доповнено)

Вдень 8 вересня російський дрон вдарив по Новобаварському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: попередньо обійшлося без постраждалих.

Доповнено о 13:59. “Наразі немає інформації про постраждалих. Внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Профільні служби усувають наслідки атаки”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:25. “Ворог ударив бойовим дроном по Новобаварському району – “прилетіло” на подвірʼя багатоквартирного будинку. Наслідки зʼясовуємо”, – написав Терехов.

Протягом дня в Харкові постійно відновлюють повітряну тривогу. Моніторингові канали інформують про різні типи загроз – у тому числі ударні дрони.

Нагадаємо, вночі 8 вересня російська армія масовано атакувала Київ – ракетами та дронами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох загиблих унаслідок цих ударів. Також повітряну тривогу червоного рівня в Києві оголошували 8 вересня вдень, працювала ППО. Відомо про удар по складах у Шевченківському районі столиці, там гасять пожежу.