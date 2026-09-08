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У Харкові зафіксували зниження цін на продукти: подробиці

Економіка 12:34   08.09.2026
Оксана Горун
У Харкові зафіксували зниження цін на продукти: подробиці Фото: пресслужба ХМР

Моніторинг міськради показав, що в Харкові дешевшають деякі сезонні овочі та фрукти. У мерії навели дані статистики та актуальні ціни.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшали в середньому на 18%, сливи – на 23%, солодкий перець та виноград – на 10%, яблука – на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки – на 25%, баклажани – на 15%”, – проінформувала пресслужба міськради.

За даними офіційного моніторингу, ціни на фрукти та овочі зараз у місті такі:

  • огірки коштують від 30 до 50 грн/кг;
  • червоні помідори – від 35 до 55 грн/кг;
  • кабачки – від 30 до 40 грн/кг;
  • баклажани – від 45 до 70 грн/кг;
  • солодкий перець – від 35 до 60 грн/кг;
  • сливи від 40 до 55 грн/кг;
  • виноград – від 100 до 170 грн/кг.

Порівняно з минулим роком здебільшого все подорожчало. Найсильніше – кабачки та баклажани, які з вересня 2025-го додали в ціні 45%. Також на 25% подорожчали сливи. Але є й винятки: перець став дешевшим на 17%, яблука – на 13%, а огірки – на 6%.

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Нагадаємо, опитані “Об’єктивом” експерти дали прогноз цін на картоплю нового врожаю цієї осені. 15 – 18 гривень за кг – такою може бути ціна на картоплю восени 2026 року, вважають виробники та експерти з картоплярства.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Моніторинг міськради показав, що в Харкові дешевшають деякі сезонні овочі та фрукти. У мерії навели дані статистики та актуальні ціни".