У Харкові зафіксували зниження цін на продукти: подробиці

Моніторинг міськради показав, що в Харкові дешевшають деякі сезонні овочі та фрукти. У мерії навели дані статистики та актуальні ціни.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшали в середньому на 18%, сливи – на 23%, солодкий перець та виноград – на 10%, яблука – на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки – на 25%, баклажани – на 15%”, – проінформувала пресслужба міськради.

За даними офіційного моніторингу, ціни на фрукти та овочі зараз у місті такі:

огірки коштують від 30 до 50 грн/кг;

червоні помідори – від 35 до 55 грн/кг;

кабачки – від 30 до 40 грн/кг;

баклажани – від 45 до 70 грн/кг;

солодкий перець – від 35 до 60 грн/кг;

сливи від 40 до 55 грн/кг;

виноград – від 100 до 170 грн/кг.

Порівняно з минулим роком здебільшого все подорожчало. Найсильніше – кабачки та баклажани, які з вересня 2025-го додали в ціні 45%. Також на 25% подорожчали сливи. Але є й винятки: перець став дешевшим на 17%, яблука – на 13%, а огірки – на 6%.

Нагадаємо, опитані “Об’єктивом” експерти дали прогноз цін на картоплю нового врожаю цієї осені. 15 – 18 гривень за кг – такою може бути ціна на картоплю восени 2026 року, вважають виробники та експерти з картоплярства.