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Чи можливий дефіцит продуктів у Харкові: прогноз ХОВА (відео)

Економіка 14:23   04.09.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Чи можливий дефіцит продуктів у Харкові: прогноз ХОВА (відео)

У деяких супермаркетах у Харкові, як і по всій країні, спорожніла частина полиць. Начальник ХОВА Олег Синєгубов не вважає, що настав час робити запаси на роки вперед.

“Продукти першої необхідності – вони всі наявні зараз у всіх супермаркетах, які у нас є на території міста Харкова та Харківської області. Питання щодо спорожнілих полиць – це, звичайно, ускладнена логістика”, – заявив Синєгубов.

Він зазначив: якщо десь є порожні полиці, то це результат ударів по центральних складах у Києві та ускладнення логістики. Проте проблему розв’язують.

“Ми посилюємо комунікацію з бізнесом щодо допомоги їм, можливо, децентралізації певних логістичних процесів. Не буду про це казати більш детально, однак ми з бізнесом працюємо над цим. Наше завдання: щоб продукти харчування (перший пріоритет – це продукти харчування першої необхідності) були в достатній кількості на полицях супермаркетів“, – сказав начальник ХОВА на брифінгу.

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Він нагадав, що Харків проходив ще більше спустошення супермаркетів у 2022 році, коли доставлення товарів до міста ускладнювалася загрозами для перевезень вантажів. А також дав прогноз щодо розвитку ситуації.

Чи може ситуація ускладнитись? Звичайно, може. Однак це не означає, що люди мають йти та згрібати всі полки, запасатися – і все інше. Звичайно, певний запас, люди й так мають, на дві-три доби тощо. Ми не прогнозуємо наразі проблем з постачанням продуктів харчування в тому вигляді, що в принципі зникнуть з полиць продукти харчування першої необхідності“, – сказав він.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких супермаркетах у Харкові, як і по всій країні, спорожніла частина полиць. Начальник ХОВА Олег Синєгубов не вважає, що настав час робити запаси на роки вперед".