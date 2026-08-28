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Сьогодні 28 серпня 2026: яке свято та день в історії

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Оксана Горун
Сьогодні 28 серпня 2026: яке свято та день в історії

28 серпня 2003 року стався злочин, розслідування якого ФБР назвало “однією з найскладніших і найдивніших справ в історії бюро”. У 1996-му офіційно розлучилися британські принц Чарльз і принцеса Діана. У 1988-му сталася трагедія на авіашоу “Flugtag 88” у Німеччині, внаслідок якої загинули 70 людей. У 1963-му Мартін Лютер Кінг виголосив одну з найвідоміших промов XX століття “У мене є мрія”. У 1921-му в Києві засудили до розстрілу членів Центрального українського повстанського комітету. У 1859-му розпочався Сонячний супершторм – найпотужніша геомагнітна буря за весь час спостережень.

Свята та пам’ятні дати 28 серпня

28 серпня у світі – Міжнародний день публічного читання коміксів і День краватки-метелика.

28 серпня в історії

28 серпня 1859 року розпочалася найбільш потужна геомагнітна буря за весь час спостережень. Вона відома як “подія Керрінгтона” або Сонячний супершторм. Пік бурі припав на 1 та 2 вересня. Докладніше.

28 серпня 1921 року в Києві засудили до розстрілу 39 членів Центрального українського повстанського комітету, зокрема поета Григорія Чупринку та співзасновника УВО Івана Андруха. Докладніше.

28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг виголосив промову “У мене є мрія”, яку згодом Американське товариство ораторського мистецтва визнало найкращою та найвідомішою у XX столітті. Докладніше.

28 серпня 1988 року на військовій базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині сталася катастрофа під час авіашоу “Flugtag 88”. Докладніше.

28 серпня 1996 року суд офіційно розлучив британського принца Чарльза та принцесу Діану. Докладніше.

28 серпня 2003 року загинув 46-річний розвізник піци з Ері (штат Пенсільванія) Браян Веллс. Це сталося внаслідок детонації вибухового пристрою, який був закріплений на шиї чоловіка. Раніше в цей день Браян пограбував відділення PNC Bank. Як з’ясувалося, чоловіка втягнули в складну змову, котра включала квест із пошуком схованок. У ФБР цю справу визначили як одну з найскладніших і найдивніших в історії розслідувань бюро.

Розслідування тривало близько чотирьох років. І родина Веллса так і не погодилася з висновками, яких дійшли слідчі. Утім, достеменно відомо, з чого все почалося. За версією слідчих, організаторкою злочину була Марджорі Діель-Армстронг. Вона хотіла вбити свого батька, аби отримати його частину спадщини, що залишила померла матір Марджорі (доньці дісталося 250 тисяч доларів, а батьку – 3 мільйони). Аби реалізувати задумане, їй потрібні були гроші, щоб заплатити кілеру (на цю роль погодився її спільник Кеннет Барнс). Звідси й виник план пограбувати банк. Ідею спадкоємиця розробляла разом із кількома друзями (зокрема, з тим самим Барнсом). Для реалізації задуманого їм потрібний був виконавець. Ним і став розвізник піци Браян Веллс. Підсумовуючи результати свого розслідування, ФБР стверджувало: Веллс був учасником змови.

“Веллс відігравав “обмежену” роль у плануванні пограбування банку. Згідно з обвинувальним висновком, Діель-Армстронг і Барнс розробили план, щоб створити враження, що Веллс був “просто заручником”, що дало б Веллсу алібі у разі його захоплення. Тим часом якщо бомба вибухне, Веллс не зможе бути свідком проти них”, – наводить сайт ФБР слова  прокурорки США Мері Бет Б’юкенен.

Родина Веллса й досі продовжує стверджувати, що він був не співучасником злочину, а жертвою. Події розгорталися наступним чином. 28 серпня Веллс доставив дві піци на замовлення Діель-Армстронг і Барнса. При зустрічі на чоловіка вдягнули нашийник-бомбу, а далі дали йому дробовик і папери з інструкціями. Це був своєрідний “квест” – виконуючи завдання злочинців, Веллс отримував “ключі”, щоб відстрочити час вибуху бомби. Саме в межах такого жахливого “квесту” він явився до банку, погрожуючи вибухом, забрав гроші (хоча сума була значно меншою за бажану – трохи менш як 9000 доларів замість 250 тис.)   Свідки терміново зателефонували на “911”, і вже за 15 хвилин грабіжника затримала поліція. Він повідомив, що має на шиї вибухівку, тож людей навколо евакуювали, а на місце викликали команду саперів. Але вони не встигли – вибух стався до їхнього приїзду.

На момент, коли слідчі розплутали цей клубок подій, і Діель-Армстронг, і Барнс уже й так були у в’язниці – відбували терміни за інші злочини. Вона – за вбивство свого колишнього хлопця, він – за наркотики. Надалі Діель-Армстронг засудили до довічного ув’язнення (вона померла у в’язниці  у віці 68 років). Кеннет Барнс отримав вирок – 45 років за ґратами, згодом цей термін суд скоротив удвічі – до  22,5 року. Барнсу на момент скорочення вироку вже було 57, до звільнення він не дожив. Історія цього пограбування висвітлена в документальному серіалі Netflix “Диявольський геній: Правдива історія найжахливішого пограбування банку в США”.

Церковне свято 28 серпня

28 серпня вшановують пам’ять преподобного Мойсея МуринаДокладніше.

Народні прикмети 28 серпня

Якщо на деревах з’явилося багато павутини, то зима буде ранньою і холодною.

Якщо павутина літає у повітрі, то бабине літо буде спекотним і довгим.

Гроза 28 серпня – до дощової та ранньої осені.

Що не можна робити 28 серпня

28 серпня не можна ходити в ліс.

День не підходить для сватання або походів у гості до батьків нареченої.

Не можна сваритися.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 серпня 2003 року стався злочин, розслідування якого ФБР назвало “однією з найскладніших і найдивніших справ в історії бюро”".