Сегодня 28 августа 2026: какой праздник и день в истории

28 августа 2003 года произошло преступление, расследование которого ФБР назвало одним из самых сложных и странных дел в истории бюро. В 1996-м официально развелись британские принц Чарльз и принцесса Диана. В 1988-м произошла трагедия на авиашоу «Flugtag 88» в Германии, в результате которой погибли 70 человек. В 1963-м Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых известных речей XX века «У меня есть мечта». В 1921-м в Киеве приговорили к расстрелу членов Центрального украинского повстанческого комитета. В 1859-м начался Солнечный супершторм – мощнейшая геомагнитная буря за все время наблюдений.

Праздники и памятные даты 28 августа

28 августа в мире – Международный день публичного чтения комиксов и День галстука-бабочки.

28 августа в истории

28 августа 1859 года началась наиболее мощная геомагнитная буря за все время наблюдений. Она известна как «событие Кэррингтона» или Солнечный супершторм. Пик бури пришелся на 1 и 2 сентября. Подробнее.

28 августа 1921 года в Киеве приговорили к расстрелу 39 членов Центрального украинского повстанческого комитета, в том числе поэта Григория Чупрынку и соучредителя УВО Ивана Андруха. Подробнее.

28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта», которую впоследствии Американское общество ораторского искусства признало лучшей и самой знаменитой в XX веке. Подробнее.

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28 августа 1988 года на военной базе ВВС США «Рамштайн» в Германии произошла катастрофа во время авиашоу «Flugtag 88». Подробнее.

28 августа 1996 года суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану. Подробнее.

28 августа 2003 года погиб 46-летний развозчик пиццы из Эри (штат Пенсильвания) Брайан Уэллс. Это произошло в результате детонации взрывного устройства, которое было закреплено на шее мужчины. Ранее в этот день Брайан ограбил отделение PNC Bank. Как выяснилось, мужчину втянули в сложный заговор, включавший квест с поиском тайников. В ФБР это дело определили как «одно из самых сложных и удивительных в истории расследований бюро».

Расследование длилось около четырех лет. И семья Уэллса так и не согласилась с выводами, к которым пришли следователи. Впрочем, точно известно, с чего все началось. По версии следователей, организатором преступления была Марджори Диль-Армстронг. Она хотела убить своего отца, чтобы получить его часть наследства, доставшегося от умершей матери Марджори (дочке досталось 250 тысяч долларов, а отцу – 3 миллиона). Чтобы реализовать задуманное, ей нужны были деньги на «зарплату» киллеру (на эту роль согласился ее сообщник Кеннет Барнс). Отсюда и возник план ограбить банк. Идею «наследница» разрабатывала вместе с несколькими друзьями (в частности, с тем же Барнсом). Для реализации задуманного им нужен был исполнитель. Им и стал развозчик пиццы Брайан Уэллс. Суммируя результаты своего расследования, ФБР утверждало: Уэллс был участником заговора.

«Уэллс играл «ограниченную» роль в планировании ограбления банка. Согласно обвинительному выводу, Диль-Армстронг и Барнс разработали план, чтобы создать впечатление, что Уэллс был «просто заложником», что дало бы Уэллсу алиби в случае его захвата. Между тем, если бомба взорвется, Уэллс не сможет быть свидетелем против них», — приводит сайт ФБР слова прокурора США Мэри Бет Бьюкенен.

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Семья Уэллса до сих пор продолжает утверждать, что он был не соучастником преступления, а жертвой. События разворачивались следующим образом. 28 августа Уэллс доставил две пиццы по заказу Диль-Армстронг и Барнса. При встрече на мужчину надели ошейник-бомбу, а дальше дали ему дробовик и бумаги с инструкциями. Это был своеобразный «квест» – выполняя задачи преступников, Уэллс получал «ключи», чтобы отсрочить время взрыва бомбы. Именно в рамках такого ужасного «квеста» он явился в банк, где, угрожая взрывом, забрал деньги (хотя сумма была значительно меньше желаемой – чуть менее 9000 долларов вместо 250 тыс.). Свидетели срочно позвонили по телефону на «911», и уже через 15 минут грабителя задержала полиция. Он сообщил, что у него на шее взрывчатка, поэтому людей вокруг эвакуировали, а на место вызвали команду саперов. Но они не успели – взрыв произошел до их приезда.

К моменту, когда следователи распутали этот клубок событий, и Диль-Армстронг, и Барнс уже и так были в тюрьме – отбывали сроки за другие преступления. Она – за убийство своего бывшего парня, он – за наркотики. В дальнейшем Диль-Армстронг приговорили к пожизненному заключению (она скончалась в тюрьме в возрасте 68 лет). Кеннет Барнс получил приговор – 45 лет за решеткой, впоследствии этот срок суд сократил вдвое – до 22,5 года. Барнсу на момент сокращения срока уже было 57, до освобождения он не дожил. История этого ограбления освещена в документальном сериале Netflix «Дьявольский гений: Правдивая история ужаснейшего ограбления банка в США».

Церковный праздник 28 августа

28 августа чтят память преподобного Моисея Мурина. Подробнее.

Народные приметы 28 августа

Если на деревьях появилось много паутины, то зима будет ранней и холодной.

Если паутина летает в воздухе, то бабье лето будет жарким и длинным.

Гроза 28 августа – к дождливой и ранней осени.

Что нельзя делать 28 августа

28 августа нельзя ходить в лес.

День не подходит для сватовства или походов в гости к родителям невесты.

Нельзя ссориться.