Сегодня 28 августа: какой праздник и день в истории

28 августа 1859 года начался Солнечный супершторм – мощнейшая геомагнитная буря за все время наблюдений. В этот день в 1921 году в Киеве приговорили к расстрелу членов Центрального украинского повстанческого комитета. В 1963-м Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых известных речей ХХ века «У меня есть мечта». В 1988-м произошла трагедия на авиашоу «Flugtag 88» в Германии, в результате которой погибли 70 человек. В 1996-м официально развелись британские принц Чарльз и принцесса Диана.

Праздники и памятные даты 28 августа

28 августа в мире – Международный день публичного чтения комиксов и День галстука-бабочки.

28 августа в истории

28 августа 1859 года началась наиболее мощная геомагнитная буря за все время наблюдений. Она известна как «событие Кэррингтона» или Солнечный супершторм. Пик бури пришелся на 1 и 2 сентября.

«Она создала сильные полярные сияния, о которых сообщали во всем мире, и повлекла за собой искрение и даже пожары на телеграфных станциях. Геомагнитная буря была связана с очень яркой солнечной вспышкой 1 сентября 1859 года. Ее независимо наблюдали и регистрировали британские астрономы Ричард Кэррингтон и Ричард Ходжсон – это первые записи о солнечной вспышке. Геомагнитная буря такой мощности, если произойдет сегодня, может повлечь за собой широкомасштабные перебои в электросети, отключение электроэнергии и повреждение электросетей», — пишет англоязычная Википедия.

Чрезвычайное космическое событие назвали именем Ричарда Кэррингтона – астронома, первым обратившего внимание на странные события на Солнце. Он отметил, что звезда покрылась большими пятнами, которые можно увидеть даже без телескопа. А затем на поверхности вспыхнули два ярких шара, которые быстро увеличивались в размерах. Кэррингтон наблюдал за ними около пяти минут. Менее чем через сутки после этих событий ночью в Северной Америке стало светло, как днем: все небо прорезали зеленые и малиновые вспышки полярного сияния. Причем такую ​​экзотику видели даже на Кубе и на Гавайских островах.

28 августа 1921 года в Киеве приговорили к расстрелу 39 членов Центрального украинского повстанческого комитета, в том числе поэта Григория Чупрынку и соучредителя УВО Ивана Андруха. Подробнее.

28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта», которую впоследствии Американское общество ораторского искусства признало лучшей и самой знаменитой в XX веке. Подробнее.

28 августа 1988 года на военной базе ВВС США «Рамштайн» в Германии произошла катастрофа во время авиашоу «Flugtag 88». Подробнее.

28 августа 1996 года суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану. Подробнее.

Церковный праздник 28 августа

28 августа чтят память преподобного Моисея Мурина. Подробнее.

Народные приметы 28 августа

Если на деревьях появилось много паутины, то зима будет ранней и холодной.

Если паутина летает в воздухе, то бабье лето будет жарким и длинным.

Гроза 28 августа – к дождливой и ранней осени.

Что нельзя делать 28 августа

28 августа нельзя ходить в лес.

День не подходит для сватовства или походов в гости к родителям невесты.

Нельзя ссориться.