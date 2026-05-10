Live

Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области

Погода 19:38   10.05.2026
Оксана Якушко
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь 🌧, днем ​​также будет идти дождь 🌧.
Ночью и утром ожидают слабый туман, днем ​​местами возможна гроза ⛈. В целом, погода будет облачной ☁️.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, днем ​​тоже прогнозируют дождь.
Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем ​​прогреется до 20-22°.

Читайте также: Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
10.05.2026, 13:38
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 17:28
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
10.05.2026, 09:50
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
10.05.2026, 11:00
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38

Новости по теме:

08.05.2026
Комфортное тепло. Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области
07.05.2026
Тепло как летом и без дождя. Прогноз погоды на 8 мая в Харькове и области
06.05.2026
Жара пошла: днем ​​+29. Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области
05.05.2026
Тепло как летом. Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области
04.05.2026
Как летом: днем прогреется до 23. Прогноз погоды на 5 мая в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 19:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".