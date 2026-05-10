Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют небольшой дождь 🌧, днем также будет идти дождь 🌧.
Ночью и утром ожидают слабый туман, днем местами возможна гроза ⛈. В целом, погода будет облачной ☁️.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 17 до 22°.
В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, днем тоже прогнозируют дождь.
Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем прогреется до 20-22°.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 19:38;