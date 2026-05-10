Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

09:00

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 7 населенным пунктам области

В результате обстрелов пострадали 8 человек, среди них – двое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в селе Стецковка Великобурлукской громады ранены мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина», — рассказал Синегубов.

Российский БпЛА атаковал Индустриальный район Харькова.

08:30

10 боев было за сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне девять раз атаковали позиции ВСУ в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасильевки.

На Купянском направлении россияне шли на штурм один раз возле Купянска.