Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:00
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 7 населенным пунктам области
В результате обстрелов пострадали 8 человек, среди них – двое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в селе Стецковка Великобурлукской громады ранены мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина», — рассказал Синегубов.
Российский БпЛА атаковал Индустриальный район Харькова.
08:30
10 боев было за сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне девять раз атаковали позиции ВСУ в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасильевки.
На Купянском направлении россияне шли на штурм один раз возле Купянска.
Читайте также: Сегодня 10 мая 2026: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 09:00;