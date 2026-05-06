Мины с неба и модульные укрытия от Укрзалізниці – итоги 6 мая

Оригинально 23:18   06.05.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 6 мая.

Путин рискнул парадом, чтобы обстреливать Харьков

В день, когда могло начаться перемирие, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским, по Харькову массово летели российские беспилотники. Утром зафиксировали удары по Шевченковскому и Новобаварскому районам. По данным областной прокуратуры, в Новобаварском «Герань-2» атаковала частный сектор. Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Горел частный дом. Налет продолжился днем. Были удары по Салтовскому и Основянскому районам. В Салтовском прилетело по гаражному кооперативу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин получили взрывные травмы, повреждены гаражи и автомобили. В Основянском районе вражеский дрон упал на крышу многоэтажки, обошлось без пострадавших. Владимир Зеленский отметил, что за ночь и утро было более 20 авиационных ударов по Украине. Россияне использовали более 70 авиабомб только за ночь и утро, а также – десятки дронов и ракеты. Президент констатировал, что российская сторона сорвала режим прекращения огня и добавил: «Полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных «празднований».

Территорию Изюмской громады дистанционно заминировали

О дистанционном минировании врагом территории громады предупредила Изюмская ГВА. Это произошло в ночь с 5 на 6 мая. Минирование осуществляли с «шахедов». Один из беспилотников упал на территории частного домовладения. Беспилотники разбросали над громадой боеприпасы типа ПТМ-3. Это противотанковые мины. Они могут сработать при контакте или наезде транспорта. В настоящее время территорию обследуют саперы.

Модульные укрытия устанавливает Укрзалізниця: это спасло жизнь проводницы на Харьковщине

Более 800 модульных укрытий установит по всей стране Укрзалізниця. Пресс-служба компании сообщила, что именно такая конструкция накануне спасла жизнь проводнице на Харьковщине. Во время вражеской атаки женщина успела перейти в безопасное сооружение. А вагон, из которого она эвакуировалась, через несколько минут уничтожил российский дрон. Укрытие в первую очередь будут монтировать возле критически важных объектов, а также на станциях, где нет стационарных хранилищ.

11 человек эвакуировали из «килзоны»

11 человек вывезли полицейские из населенного пункта, находящегося в «килзоне» на Харьковщине. Подразделение «Белый Ангел» совместно с волонтерами ночью пробралось по маршруту, который регулярно атакуют российские FPV-дроны. Отдел коммуникации ГУНП сообщил: из опасности вывезли четырех детей и семерых взрослых.

Пьяный водитель собрал «коллекцию» штрафов и сядет на 6 лет

Доигрался пьяный водитель с Лозовщины. Человек систематически садился за руль навеселе и вопреки запретам. А теперь будет сидеть в тюрьме. Суд вынес приговор: 6 лет за решеткой. Подробности сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Мужчину лишили водительских прав на 5 лет еще в 2023 году. Однако он продолжал управлять автомобилем. За последние два года за отсутствие прав и пьяное вождение его штрафовали 8 раз. В общей сложности его «послужной список» за 15 лет насчитывает 12 постановлений об административных правонарушениях и три приговора суда. Не только за вождение, но еще и за кражу и драку. Теперь эту «коллекцию» пополнил четвертый – самый суровый – приговор.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 23:18;

