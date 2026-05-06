Міни з неба і модульні укриття від Укрзалізниці – підсумки 6 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова й області 6 травня.

Путін ризикнув парадом, щоб обстрілювати Харків

У день, коли могло розпочатися перемир’я, оголошене президентом України Володимиром Зеленським, по Харкову масово летіли російські безпілотники. Зранку зафіксували удари по Шевченківському та Новобаварському районах. За даними обласної прокуратури, у Новобаварському «Герань-2» атакувала приватний сектор. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Горів приватний будинок. Наліт продовжився вдень. Були удари по Салтівському та Основ’янському районах. У Салтівському прилетіло по гаражному кооперативу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: двоє чоловіків отримали вибухові травми, пошкоджені гаражі та автівки. В Основ’янському районі ворожий дрон упав на дах багатоповерхівки, обійшлося без постраждалих. Володимир Зеленський відзначив, що за ніч і ранок було більш як 20 авіаційних ударів по Україні. Росіяни використали більш ніж 70 авіабомб тільки за ніч і ранок, а також – десятки дронів і ракети. Президент констатував: російська сторона зірвала режим припинення вогню та додав: «Повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних «святкувань».

Про дистанційне мінування ворогом території громади попередила Ізюмська МВА. Це сталося уночі з 5 на 6 травня. Мінування здійснювали з «шахедів». Один із безпілотників упав на території приватного домоволодіння. Безпілотники розкидали над громадою боєприпаси типу ПТМ-3. Це протитанкові міни. Вони можуть спрацювати при контакті або наїзді транспорту. Наразі територію обстежують сапери.

Понад 800 модульних укриттів установить по всій країні Укрзалізниця. Пресслужба компанії повідомила: саме така конструкція напередодні врятувала життя провідниці на Харківщині. Під час ворожої атаки жінка встигла перейти в безпечну споруду. А вагон, з якого вона евакуювалася, за кілька хвилин знищив російський дрон. Укриття в першу чергу монтуватимуть біля критично важливих об’єктів, а також – на станціях, де немає стаціонарних сховищ.

11 людей вивезли поліціянти з населеного пункту, що знаходиться в «кілзоні» на Харківщині. Підрозділ «Білий Янгол» спільно з волонтерами уночі пробрався маршрутом, який регулярно атакують російські FPV-дрони. Відділ комунікації ГУНП повідомив: із небезпеки вивезли чотирьох дітей і сімох дорослих.

Догрався п’яний водій із Лозівщини. Чоловік систематично сідав за кермо напідпитку та всупереч заборонам. А тепер сидітиме у в’язниці. Суд виніс вирок: 6 років за ґратами. Подробиці повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За її даними, чоловіка позбавили водійських прав на 5 років ще у 2023-му. Проте він продовжував керувати автівкою. Протягом останніх двох років за відсутність прав і п’яне водіння його штрафували 8 разів. Загалом його «послужний список» за 15 років налічує 12 постанов про адміністративні правопорушення та три вироки суду. Не тільки за водіння, але ще й за крадіжку та бійку. Тепер цю «колекцію» поповнив четвертий – більш суворий – вирок.

