РФ з дронів дистанційно замінувала Ізюмську громаду: подробиці від МВА

В Ізюмській МВА попереджають: армія РФ здійснила дистанційне мінування території громади.

Зазначається, що у ніч з 5 на 6 травня в Ізюмі, внаслідок падіння ворожого БпЛА типу ”Шахед” без детонації постраждала літня кухня приватного домоволодіння. Також зафіксовані незначні пошкодження скління. Постраждалих не було.

“Звертаємо вашу увагу! Під час польоту вказані дрони здійснювали дистанційне мінування території громади (боєприпасами типу ПТМ-3), із системи скиду. Такі вибухонебезпечні предмети можуть спрацювати при контакті або наїзді транспорту. Наразі відповідні служби проводять обстеження територій, виявлення та знешкодження небезпечних предметів”, – йдеться у повідомленні.

В МВА закликають: у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них і не торкатися. Жителів просять бути уважними.

Про небезпеку мінування попереджають і в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Небезпечні вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися на дорогах, узбіччях, у дворах, посадках та інших місцях”, – зазначили правоохоронці.

Це можуть бути залишки касетних боєприпасів, або ж можна побачити нетипові предмети – металеві або пластикові циліндри, кулі, скинуті з неба, що лежать на землі, асфальті, дахах будинків.

Жителів закликають не торкатися таких предметів, відходити на безпечну відстань, попередити оточуючих про небезпеку та не використовувати поруч гаджети. Також слід одразу повідомляти про знахідку рятувальників чи поліцію.

