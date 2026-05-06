Live

РФ з дронів дистанційно замінувала Ізюмську громаду: подробиці від МВА

Події 14:44   06.05.2026
Вікторія Яковенко
РФ з дронів дистанційно замінувала Ізюмську громаду: подробиці від МВА Фото: Ізюмська МВА

В Ізюмській МВА попереджають: армія РФ здійснила дистанційне мінування території громади.

Зазначається, що у ніч з 5 на 6 травня в Ізюмі, внаслідок падіння ворожого БпЛА типу ”Шахед” без детонації постраждала літня кухня приватного домоволодіння. Також зафіксовані незначні пошкодження скління. Постраждалих не було.

“Звертаємо вашу увагу! Під час польоту вказані дрони здійснювали дистанційне мінування території громади (боєприпасами типу ПТМ-3), із системи скиду. Такі вибухонебезпечні предмети можуть спрацювати при контакті або наїзді транспорту. Наразі відповідні служби проводять обстеження територій, виявлення та знешкодження небезпечних предметів”, – йдеться у повідомленні.

В МВА закликають: у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них і не торкатися. Жителів просять бути уважними.

Про небезпеку мінування попереджають і в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Небезпечні вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися на дорогах, узбіччях, у дворах, посадках та інших місцях”, – зазначили правоохоронці.

Це можуть бути залишки касетних боєприпасів, або ж можна побачити нетипові предмети – металеві або пластикові циліндри, кулі, скинуті з неба, що лежать на землі, асфальті, дахах будинків.

Жителів закликають не торкатися таких предметів, відходити на безпечну відстань, попередити оточуючих про небезпеку та не використовувати поруч гаджети. Також слід одразу повідомляти про знахідку рятувальників чи поліцію.

Читайте також: Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Салтівці – пожежа через ворожий удар, є постраждалі (доповнюється)
На Салтівці – пожежа через ворожий удар, є постраждалі (доповнюється)
06.05.2026, 15:14
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)
Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)
06.05.2026, 14:20
Врятувало життя провідниці на Харківщині: УЗ встановлює мобільні укриття 📹
Врятувало життя провідниці на Харківщині: УЗ встановлює мобільні укриття 📹
06.05.2026, 13:44
“Відкат назад”. Реакція на новий Цивільний кодекс, у Харкові збирають мітинг
“Відкат назад”. Реакція на новий Цивільний кодекс, у Харкові збирають мітинг
06.05.2026, 13:30
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
06.05.2026, 10:20

Новини за темою:

25.03.2025
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
13.03.2025
Допомагає японець: як сапери на Харківщині розміновують ЛЕП (фото, відео)
26.11.2024
У місті на Харківщині надійшло повідомлення про замінування мерії
18.09.2024
Друкують на 3D-принтері: ворог почав використовувати нові протипіхотні міни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ з дронів дистанційно замінувала Ізюмську громаду: подробиці від МВА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмській МВА попереджають: армія РФ здійснила дистанційне мінування території громади.".