РФ с дронов дистанционно заминировала Изюмскую громаду: подробности от ГВА

В Изюмской ГВА предупреждают: армия РФ осуществила дистанционное минирование территории громады.

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 мая в Изюме в результате падения вражеского БпЛА типа «Шахед» без детонации пострадала летняя кухня частного домовладения. Также зафиксированы незначительные повреждения остекления. Пострадавших не было.

«Обращаем ваше внимание! Во время полета указанные дроны осуществляли дистанционное минирование территории громадны (боеприпасами типа ПТМ-3) с помощью системы сброса. Такие взрывоопасные предметы могут сработать при контакте или наезде транспорта. Сейчас соответствующие службы проводят обследование территорий, обнаружение и обезвреживание опасных предметов», — говорится в сообщении.

Об опасности минирования предупреждают и в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Опасные взрывоопасные предметы могут находиться на дорогах, обочинах, дворах, посадках и других местах», — отметили правоохранители.

Это могут быть остатки кассетных боеприпасов, или же можно увидеть нетипичные предметы – металлические или пластиковые цилиндры, шары, сброшенные с неба, лежащие на земле, асфальте, крышах домов.

Жителей призывают не прикасаться к таким предметам, отходить на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности и не использовать рядом гаджеты. Также следует сразу сообщать о находке спасателей или полицию.

