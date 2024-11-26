В городе на Харьковщине поступило сообщение о заминировании мэрии
В Лозовской городской совет поступило сообщение о заминировании здания.
«На электронную почту Лозовского городского совета поступило сообщение о заминировании здания. Привлечены все необходимые службы», – сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заминировали, Лозовая, мэрия;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 16:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской городской совет поступило сообщение о заминировании здания.".