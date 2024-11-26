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В городе на Харьковщине поступило сообщение о заминировании мэрии

Общество 16:39   26.11.2024
Виктория Яковенко
В городе на Харьковщине поступило сообщение о заминировании мэрии

В Лозовской городской совет поступило сообщение о заминировании здания.

«На электронную почту Лозовского городского совета поступило сообщение о заминировании здания. Привлечены все необходимые службы», – сообщили в Telegram-канале «LozovaNews».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 16:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской городской совет поступило сообщение о заминировании здания.".