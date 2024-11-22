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«Заминировал» облэнерго в Харькове из-за отключения света: подозревают мужчину

Общество 15:14   22.11.2024
Виктория Яковенко
«Заминировал» облэнерго в Харькове из-за отключения света: подозревают мужчину Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, дважды сообщал о «заминировании» здания облэнерго.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 21 ноября около 13:00 фигурант написал письмо на официальную электронную почту АО «Харьковоблэнерго», где сообщил, что здание предприятия якобы заминировано. Также он дополнительно написал: «не отмените отключения света – взлетите на воздух».

«На этом мужчина не остановился. Через пол часа он уже позвонил на «горячую линию» Харьковоблэнерго и сообщил о заминировании. Это привело к дезорганизации функционирования учреждения и безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки указанного сообщения», — отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, грозящего гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, совершенное повторно (ч. 2 ст. 259 УКУ). Если его вину докажут, фигуранту «светит» от четырех до восьми лет тюрьмы.

заминировал Харьковоблэнерго
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, дважды сообщал о «заминировании» здания облэнерго.".