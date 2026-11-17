Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детально об операции поражения Крымского моста. Говорит: это ответ на российские удары по украинской инфраструктуре.

«Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого были использованы Dovbush, «Вендента», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» и Р-360 «Нептун», — отметил президент.

Видео: Владимир Зеленский

Он добавил, что сегодня, уже на ключевом этапе, образцово себя показали БпЛА «Паляниця», поразившие автомобильную часть моста, и ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5, атаковавшие железнодорожную часть. С помощью «Фламинго» украинские воины произвели управляемое поражение – и связь сработала отлично.

Советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов также прокомментировал эту операцию. Говорит: сейчас техническое сообщество РФ волнует, откуда у СОУ появилась стабильная связь в Крыму.

«Ведь до операции нам, по «случайному стечению обстоятельств», ограничили доступ к «Старшилду», а мост закрыт всем чем только возможно с РЭБ. Разные версии пишут. Пусть это будет нашей маленькой тайной», — заинтриговал «Флэш».

Напомним, ночью 17 ноября в Керчи раздавались многочисленные взрывы – СОУ атаковали Крымский мост. Жителей попросили «доверять только официальным источникам». Те, в свою очередь, сообщили: ВСУ обстреливают мост в Керчи, поэтому проезд по объекту невозможен, а характер повреждений – неизвестен.