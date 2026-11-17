Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: РФ атаковала Харьков ночью ракетами.

07:20

Взрывы в Харькове: город атакуют баллистикой — Воздушные силы ВСУ

Серия взрывов прозвучала в Харькове после полуночи. Перед этим Воздушные силы ВСУ призвали жителей города срочно перейти в укрытия. Следом ВС ВСУ предупредили о баллистических ракетах на Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому району. Последствия уточняют.

Также РФ запускала ракеты по Киеву, Черкассам, Днепру, Павлограду и Запорожью. В основном, под ударами была критическая инфраструктура.