Новости Харькова 17 ноября 2026 года – главное за день
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: РФ атаковала Харьков ночью ракетами.
07:20
Взрывы в Харькове: город атакуют баллистикой — Воздушные силы ВСУ
Серия взрывов прозвучала в Харькове после полуночи. Перед этим Воздушные силы ВСУ призвали жителей города срочно перейти в укрытия. Следом ВС ВСУ предупредили о баллистических ракетах на Харьков.
Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому району. Последствия уточняют.
Также РФ запускала ракеты по Киеву, Черкассам, Днепру, Павлограду и Запорожью. В основном, под ударами была критическая инфраструктура.