Утром 17 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света.

«В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью», – написали энергетики.

Также специалисты призвали экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, уменьшить количество включенных электроприборов.

Напомним, накануне, 17 ноября, около 16:30 в Харькове из-за резкого снижения напряжения остановились поезда в метро. Также в некоторых районах исчезло уличное освещение. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в ночь на 16 ноября под ударами снова было одно из энергогенерирующих предприятий на территории области. В то же время, он подчеркнул, что ситуация с энергообеспечением остается под полным контролем, а проблем с финансированием «планов устойчивости» нет.