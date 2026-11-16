Ночные морозы: прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 17 ноября, опубликовал Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Ночные морозы днем сменит дождь.

В области — облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, но будет слабый туман и изморозь. Днем пройдет ​​небольшой дождь 🌧.

Ветер ожидается юго-восточный ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем воздух прогреется до ​​2 – 7° тепла.

В Харькове ночью также будет без существенных осадков, но со слабым туманом 🌫 и изморозью ❄️. Днем прогнозируют небольшой дождь.

Ветер юго-восточный ↖️, 7 – 12 м/с.

Термометры ночью будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем 3 – 5° тепла.

Напомним, неразлучные друзья – мопс Жорик и кот Кузя – нашли семью. Животных, которых вывезли из Краматорска, усыновляла женщина из Харькова.