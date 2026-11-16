Чтобы быть подготовленными – ОВА о круговой обороне Харькова и других городов

На Харьковщине продолжают усиливать круговую оборону Харькова и других населенных пунктов области, в частности Лозовой, Чугуева, Изюма и Балаклеи. Для этого на средства областного бюджета закупают строительную технику и материалы.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции 16 ноября, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Государственное финансирование на это направление пока не предусматривается. Работы выполняются нашими военными, обеспечиваем, в том числе, поддержку их, соответственно, строительными материалами и строительной техникой, которую так же закупаем за средства областного бюджета. Эти работы только будем продолжать, чтобы быть максимально подготовленными», — сказал Синегубов.