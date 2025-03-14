Ни стройматериалов, ни денег: харьковчанина подозревают в мошенничестве

Правоохранители разоблачили в Харькове 31-летнего мужчину, который, по данным следствия, продавал людям несуществующие стройматериалы.

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант действовал через сайт продаж товаров. Он размещал фиктивные объявления, а после оформления заказа заставлял покупателей перечислять задаток или полную стоимость товара на банковские карты.

«Получив деньги, злоумышленник прекращал связь с потерпевшими и блокировал их контакты», — отметили в полиции.

В общем, правоохранители зафиксировали семь фактов мошеннических действий, в результате которых мужчина завладел средствами на сумму около 120 тысяч гривен.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч.1, 2 ст.190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Правоохранители призвали жителей быть внимательными при онлайн-покупках и проверять продавцов перед оплатой.