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Ни стройматериалов, ни денег: харьковчанина подозревают в мошенничестве

Общество 12:33   14.03.2025
Виктория Яковенко
Ни стройматериалов, ни денег: харьковчанина подозревают в мошенничестве Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили в Харькове 31-летнего мужчину, который, по данным следствия, продавал людям несуществующие стройматериалы.

Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант действовал через сайт продаж товаров. Он размещал фиктивные объявления, а после оформления заказа заставлял покупателей перечислять задаток или полную стоимость товара на банковские карты.

«Получив деньги, злоумышленник прекращал связь с потерпевшими и блокировал их контакты», — отметили в полиции.

В общем, правоохранители зафиксировали семь фактов мошеннических действий, в результате которых мужчина завладел средствами на сумму около 120 тысяч гривен.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч.1, 2 ст.190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Правоохранители призвали жителей быть внимательными при онлайн-покупках и проверять продавцов перед оплатой.

мошенник в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове 31-летнего мужчину, который, по данным следствия, продавал людям несуществующие стройматериалы.".