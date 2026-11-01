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Эвакуировали за секунды до взрыва: в Харькове спасли женщину при обстреле

Происшествия 10:55   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Эвакуировали за секунды до взрыва: в Харькове спасли женщину при обстреле

Российский БпЛА попал во двор, где был гараж с горюче-смазочными материалами. Патрульные вместе со спасателями эвакуировали женщину из дома за мгновение до взрыва.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«После попадания вражеского БпЛА во двор мы вместе со спасателями эвакуировали женщину из расположенного там дома. В гараже во дворе хранилось значительное количество горюче-смазочных материалов. Сразу после эвакуации женщины в гараже произошел взрыв», — рассказали патрульные.

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Напомним, в результате вчерашней ночной вражеской атаки в Харькове пострадали пять человек. Удар российского БплА произошел ночью около 00:30.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 10:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА попал во двор, где был гараж с горюче-смазочными материалами. Патрульные вместе со спасателями эвакуировали женщину из дома за миг до взрыва.".