Эвакуировали за секунды до взрыва: в Харькове спасли женщину при обстреле

Российский БпЛА попал во двор, где был гараж с горюче-смазочными материалами. Патрульные вместе со спасателями эвакуировали женщину из дома за мгновение до взрыва.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«После попадания вражеского БпЛА во двор мы вместе со спасателями эвакуировали женщину из расположенного там дома. В гараже во дворе хранилось значительное количество горюче-смазочных материалов. Сразу после эвакуации женщины в гараже произошел взрыв», — рассказали патрульные.

Напомним, в результате вчерашней ночной вражеской атаки в Харькове пострадали пять человек. Удар российского БплА произошел ночью около 00:30.