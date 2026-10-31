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«Начали прислушиваться»: биолог о том, что на улицах Харькова появились дубы

Общество 21:50   31.10.2026
Оксана Якушко
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«Начали прислушиваться»: биолог о том, что на улицах Харькова появились дубы Фото: Центральный парк

Харьковские коммунальщики наконец-то начали использовать советы ботаников при озеленении города, говорит Юрий Бенгус, биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С. Сковороды.

«То, что они стали прислушиваться, я вижу. Я очень этим радуюсь, потому что не ожидал. Мне казалось, что никогда не услышат. То, что они взорвали дубы на площади Свободы, это очень приятная вещь. То, что клен полевой по Сумскому взорвали…», — перечисляет положительные изменения в городе Юрий Бенгус.

Ведь он давно призвал коммунальщиков сажать дубы в Харькове, потому что это традиционное дерево региона.

Указал биолог и тщательную подготовку места, куда посадили деревья.

«Высаживали с очень качественной подготовкой места, с дренажом, с большим количеством качественной почвы, с поливом водой. И это один из компонентов успеха. Посмотрим, как они будут расти», – отметил Юрий Бенгус.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 21:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики начали использовать советы ботаников при озеленении города, говорит Юрий Бенгус, биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С. Сковороды.".