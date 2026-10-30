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В Харькове сегодня временно перекроют дорогу – где и как объезжать

Транспорт 09:15   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В Харькове сегодня временно перекроют дорогу – где и как объезжать Фото: ХГС

Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ сегодня, 30 октября, передают в пресс-службе мэрии.

Так, движение транспорта по ул. Познанской, на участке от дома №35-Г до дома №58 на улице Владислава Зубенко будет ограничено с 10:00 до 13:00 30 октября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением подготовительных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия», – уточнили в мэрии.

Транспорт будут пропускать по полосе движения, свободной от выполнения работ.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 09:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ сегодня, 30 октября, передают в пресс-службе мэрии.".