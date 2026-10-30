ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)

Об очередном ударе РФ по Харькову стало известно 30 октября в 09:15. Под ударом оказался ТЦ в Киевском районе.

Дополнено в 12:36. Последствия удара РФ по Киевскому району показали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Пострадали три женщины и мужчина. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – отметили правоохранители.

В результате попадания повреждена крыша ТЦ.

Дополнено в 10:16. Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате «прилета» пострадали женщины.

«54-летняя, 41-летняя, 39-летняя и 54-летняя женщины пострадали в Киевском районе в результате вражеского удара», – отметил он.

Дополнено в 09:35. Один человек пострадал из-за обстрела россиян, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, «прилет» реактивного БпЛА зафиксировали в Киевском районе.

«По уточненной информации, удар пришелся по одному из ТЦ», – написал Терехов.

На месте удара начался пожар.

Напомним, вначале россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35. Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: оккупанты выпустили реактивный беспилотник. Удар пришелся по Основянскому району. Также стало известно, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших и разрушениях нет. О еще одном ударе по Основянскому району Терехов сообщил в 07:15.