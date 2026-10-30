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Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 08:55   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине

Харьков, а также 13 населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки. В результате «прилетов» погибли четверо людей, еще 26 – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм погибли четыре человека, ранены 12 человек, острую реакцию на стресс получили два человека; в г. Лозовая ранены 6 человек; в г. Харьков ранен 61-летний мужчина; в пос. Малая Даниловка получила острую реакцию на стресс 42-летний мужчина и 5-летняя девочка; в с. Лимановка Лозовской громады подверглась острой реакции на стресс 15-летняя девушка; в пос. Шевченко ранен 76-летний мужчина; в с. Затишье Ольховской громады ранена 50-летняя женщина. Также медики оказали помощь 72-летней женщине, которая 28 октября получила ранения в пос. Золочев», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • три ракеты;
  • три КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять fpv-дронов;
  • 93 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 13 населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки. В результате «прилетов» погибли четверо людей, еще 26 – пострадали".