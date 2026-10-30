Новости Харькова — главное 30 октября: РФ атаковала город, пожар
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:45
В течение минувших суток в Харьковской области было семь боев, пишет Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Старицы, Избицкого, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей. На Купянском – активность врага не зафиксирована, сутки прошли без атак.
07:38
Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар
Вначале россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35. Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: оккупанты выпустили реактивный беспилотник. Удар пришелся по Основянскому району. Также стало известно, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
«Последствия выясняем», – добавил Терехов.
О еще одном ударе по Основянскому району Терехов сообщил в 07:15.