Новости Харькова — главное 30 октября: РФ атаковала город, пожар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:45

В течение минувших суток в Харьковской области было семь боев, пишет Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Старицы, Избицкого, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей. На Купянском – активность врага не зафиксирована, сутки прошли без атак.

07:38

Россияне вновь атаковали Харьков утром: на месте «прилета» – пожар

Вначале россияне ударили по Харькову в пятницу, 30 октября, около 04:35. Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: оккупанты выпустили реактивный беспилотник. Удар пришелся по Основянскому району. Также стало известно, что на месте «прилета» начался пожар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Последствия выясняем», – добавил Терехов.

О еще одном ударе по Основянскому району Терехов сообщил в 07:15.