Спаниеля Лорика спасли волонтеры в Харькове: хозяйка в больнице из-за удара РФ

Хозяйка 10-летнего спаниеля Лорика оказалась в больнице в результате удара по многоэтажке в Основянском районе. Речь идет о «прилете» по Харькову 27 октября.

Из-за того, что хозяйка спаниеля попала в больницу после обстрела, собака осталась без заботы хозяев, пишут в КП «Центр обращения с животными».

«Четырехлапого в наш приют доставили представители Харьковской областной организации «Общество Красного Креста Украины». Наши ветеринары сразу провели необходимый осмотр. К счастью, Лорик остался целым и невредимым», – отметили в КП.

Однако у собаки диагностировали острую реакцию на стресс. Поэтому, пока хозяйка Лорика находится в больнице, сотрудники КП временно приютили спаниеля, а также обеспечили условия, в которых он смог прийти в себя после пережитого.

«Заботу о нем взяли на себя ее близкие родственники, где ему будет гораздо легче окончательно восстановиться после стресса», – добавили в сообщении.