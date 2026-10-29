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Спаниеля Лорика спасли волонтеры в Харькове: хозяйка в больнице из-за удара РФ

Общество 10:58   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Спаниеля Лорика спасли волонтеры в Харькове: хозяйка в больнице из-за удара РФ Фото: КП «Центр обращения с животными»

Хозяйка 10-летнего спаниеля Лорика оказалась в больнице в результате удара по многоэтажке в Основянском районе. Речь идет о «прилете» по Харькову 27 октября.

Из-за того, что хозяйка спаниеля попала в больницу после обстрела, собака осталась без заботы хозяев, пишут в КП «Центр обращения с животными».

Собаку спасли на месте "прилета"
Фото: КП «Центр обращения с животными»

«Четырехлапого в наш приют доставили представители Харьковской областной организации «Общество Красного Креста Украины». Наши ветеринары сразу провели необходимый осмотр. К счастью, Лорик остался целым и невредимым», – отметили в КП.

Собаку спасли на месте "прилета"
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Однако у собаки диагностировали острую реакцию на стресс. Поэтому, пока хозяйка Лорика находится в больнице, сотрудники КП временно приютили спаниеля, а также обеспечили условия, в которых он смог прийти в себя после пережитого.

Собаку спасли на месте "прилета"
Фото: КП «Центр обращения с животными»

«Заботу о нем взяли на себя ее близкие родственники, где ему будет гораздо легче окончательно восстановиться после стресса», – добавили в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 10:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хозяйка 10-летнего спаниеля Лорика оказалась в больнице в результате удара по многоэтажке в Основянском районе. Речь идет о «прилете» по Харькову 27 октября.".