Российская «Герань» ударила по дому в Малой Даниловке: пострадала девочка

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» по дому зафиксировали 29 октября около 05:00.

Как оказалось, беспилотник типа «Герань» ударил по частному дому в Малой Даниловке.

«К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали мирные жители — женщина 1984 года рождения и 13-летний ребенок, девочка», – добавил Гололобов.

Напомним, 29 октября мэр Игорь Терехов периодически писал об ударах по городу. Под атакой оказались несколько районов. Первый удар зафиксировали около 03:15. Вскоре городской голова уточнил: «прилет» пришелся по Холодногорскому району. На месте обстрела начался пожар, информации о пострадавших не было. Второй раз оккупанты атаковали Салтовский район Харькова около 04:40. По информации городского головы, враг ударил по учебному заведению. Данных о разрушениях и пострадавших также нет. Еще один взрыв прозвучал в городе утром, около 07:05. Терехов вскоре написал, что третий удар пришелся по Индустриальному району. В результате утреннего удара по Индустриальному району есть пострадавший, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.