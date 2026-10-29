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Российская «Герань» ударила по дому в Малой Даниловке: пострадала девочка

Происшествия 09:16   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Российская «Герань» ударила по дому в Малой Даниловке: пострадала девочка Фото: Александр Гололобов/Telegram

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» по дому зафиксировали 29 октября около 05:00. 

Как оказалось, беспилотник типа «Герань» ударил по частному дому в Малой Даниловке.

«К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали мирные жители — женщина 1984 года рождения и 13-летний ребенок, девочка», – добавил Гололобов.

Напомним, 29 октября мэр Игорь Терехов периодически писал об ударах по городу. Под атакой оказались несколько районов. Первый удар зафиксировали около 03:15. Вскоре городской голова уточнил: «прилет» пришелся по Холодногорскому району. На месте обстрела начался пожар, информации о пострадавших не было. Второй раз оккупанты атаковали Салтовский район Харькова около 04:40. По информации городского головы, враг ударил по учебному заведению. Данных о разрушениях  и пострадавших также нет. Еще один взрыв прозвучал в городе утром, около 07:05. Терехов вскоре написал, что третий удар пришелся по Индустриальному району. В результате утреннего удара по Индустриальному району есть пострадавший, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» по дому зафиксировали 29 октября около 05:00. ".