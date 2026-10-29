РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший

29 октября мэр Игорь Терехов периодически писал об ударах по городу. Под атакой оказались несколько районов.

Дополнено в 07:56. В результате утреннего удара по Индустриальному району есть пострадавший, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первый удар зафиксировали около 03:15. Вскоре городской голова уточнил: «прилет» пришелся по Холодногорскому району. На месте обстрела начался пожар, информации о пострадавших не было.

Второй раз оккупанты атаковали Салтовский район Харькова около 04:40. По информации городского головы, враг ударил по учебному заведению. Данных о разрушениях и пострадавших также нет.

Еще один взрыв прозвучал в городе утром, около 07:05. Терехов вскоре написал, что третий удар пришелся по Индустриальному району.