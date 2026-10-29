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Интенсивнее бои на севере: как прошли сутки на фронте Харьковщины

Украина 08:06   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Интенсивнее бои на севере: как прошли сутки на фронте Харьковщины Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

В течение минувших суток в регионе зафиксировали восемь боев. Почти все – были на севере от Харькова, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз около Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов.

На Купянском – СОУ сдержали один штурм ВС РФ в районе Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. Вчера авиация противника нанесла 79 авиационных ударов, в том числе сбросила 257 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9135 дронов-камикадзе и совершили 2439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 08:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в регионе зафиксировали восемь боев. Почти все – были на севере от Харькова, пишут в Генштабе ВСУ.".