Ехали эвакуировать людей: БпЛА атаковал авто полиции на Харьковщине, раненые
Утром 28 октября российский дрон атаковал эвакуационную группу полиции «Белые ангелы», которая совместно с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась в село Зеленый Гай для эвакуации населения.
«Во время движения вражеский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль. В результате атаки двое полицейских получили ранения. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Служебный автомобиль значительно пострадал, однако остался на ходу. Также поврежден транспортное средство гуманитарной организации.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. Под ударом оказался Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб 60-летний мужчина, пострадали четыре человека.