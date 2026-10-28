Ехали эвакуировать людей: БпЛА атаковал авто полиции на Харьковщине, раненые

Утром 28 октября российский дрон атаковал эвакуационную группу полиции «Белые ангелы», которая совместно с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась в село Зеленый Гай для эвакуации населения.

«Во время движения вражеский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль. В результате атаки двое полицейских получили ранения. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Служебный автомобиль значительно пострадал, однако остался на ходу. Также поврежден транспортное средство гуманитарной организации.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. Под ударом оказался Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб 60-летний мужчина, пострадали четыре человека.

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