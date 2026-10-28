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Ехали эвакуировать людей: БпЛА атаковал авто полиции на Харьковщине, раненые

Происшествия 16:03   28.10.2026
Виктория Яковенко
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Ехали эвакуировать людей: БпЛА атаковал авто полиции на Харьковщине, раненые

Утром 28 октября российский дрон атаковал эвакуационную группу полиции «Белые ангелы», которая совместно с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась в село Зеленый Гай для эвакуации населения.

«Во время движения вражеский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль. В результате атаки двое полицейских получили ранения. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Служебный автомобиль значительно пострадал, однако остался на ходу. Также поврежден транспортное средство гуманитарной организации.

удар по авто полиции на Харьковщине

удар по авто полиции на Харьковщине

удар по авто полиции на Харьковщине

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. Под ударом оказался Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб 60-летний мужчина, пострадали четыре человека.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября российский дрон атаковал эвакуационную группу полиции «Белые ангелы»".