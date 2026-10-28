За сутки по Харьковской области ударили КАБы, БпЛА и РСЗО – Синегубов

Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине пострадали 14 человек из-за обстрелов.

«В г. Харьков ранены мужчины 68 ​​и 66 лет, женщин 32 и 65 лет, острую реакцию на стресс получили 65-летняя женщина и 4-летний мальчик; в г. Дергачи получили острую реакцию на стресс 5 человек; в пос. Боровая ранен 69-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашовской громады получили ранения две 53-летние женщины», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета;

две РСЗО;

четыре КАБ;

четыре БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

143 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.