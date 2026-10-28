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За сутки по Харьковской области ударили КАБы, БпЛА и РСЗО – Синегубов

Происшествия 09:05   28.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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За сутки по Харьковской области ударили КАБы, БпЛА и РСЗО – Синегубов

Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине пострадали 14 человек из-за обстрелов.

«В г. Харьков ранены мужчины 68 ​​и 66 лет, женщин 32 и 65 лет, острую реакцию на стресс получили 65-летняя женщина и 4-летний мальчик; в г. Дергачи получили острую реакцию на стресс 5 человек; в пос. Боровая ранен 69-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашовской громады получили ранения две 53-летние женщины», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • две РСЗО;
  • четыре КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 143 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 09:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине пострадали 14 человек из-за обстрелов.".