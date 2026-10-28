Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
Сегодня, 28 октября, в Харьковской области вновь будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 15:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00
4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00
6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00
Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.