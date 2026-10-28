Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики

Сегодня, 28 октября, в Харьковской области вновь будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Свет будут отключать с 06:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 15:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00

4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00

6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.